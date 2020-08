La Procura di Bari ha disposto l’autopsia sulla salma di un ventenne deceduto, nella notte tra il 10 e l’11 agosto, dopo avere fatto un bagno in piscina, nel corso di una festa di famiglia in una struttura ricettiva di Polignano.

L’esame autoptico è un atto dovuto per verificare se la morte sia stata causata da un malore ed escludere eventuali responsabilità. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, effettuata dai carabinieri, il ragazzo si è tuffato in piscina insieme ad altre persone e non è più riemerso.

Quando i presenti hanno capito che stava male lo hanno portato fuori dall’acqua ed è stato allertato il 118, i cui operatori hanno cercato inutilmente di rianimarlo. Alla festa erano presenti anche i genitori, che hanno assistito impotenti alla tragedia.