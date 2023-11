Dal marchio

Poligino

Amare la casa, amare la vita

Poligino offre una gamma di articoli da letto lussuosi e accoglienti che danno alla vostra camera da letto un aspetto di classe.

Accoglienza: I nostri prodotti aiutano tutti i membri della tua famiglia a sentirsi più a proprio agio in ogni stanza

Materiale migliore: Qualità premium, tessuto durevole e felpato.

Varie dimensioni: Scegli tra diverse misure che si adattano alla tua camera da letto.

lenzuola Collezione

Copridivano Collezione

Plaid Collezione

Federe Letto Collezione

Copricuscini Collezione

Scegli le tue lenzuola in microfibra disponibili in 7 misure: che tu dorma su un materasso singolo, da una piazza e mezza, matrimoniale o di qualsiasi dimensione intermedia, abbiamo le lenzuole misure perfette per tutti.

Dai alla tua camera da letto un restyling estremo: stai cercando di aggiungere un po’ di felicità alla tua vita di sonno? Questo set ipoallergenico di lenzuola e federe è offerto ad un prezzo speciale.

Goditi il ​​sonno più riposante ogni notte: le nostre morbide lenzuola sono tessute con fibre da 100 g/mq, con una tecnologia di conteggio di 2200 fili, che provoca una produzione inferiore alla maggior richiesta e conferisce loro una durata superiore e una sensazione estremamente liscia che compete con le lenzuola di seta e cotone egiziane.

Aggiungi eleganza alla tua casa o camera d’albergo: queste set di lenzuola sono progettate in Europa; i nostri set di biancheria da letto per camere da letto e hotel hanno ricevuto finora il 95% di riconoscimento da migliaia di clienti abituali.