Polidatina: Soluzione Innovativa per la Sindrome di Down

La polidatina è un polifenolo vegetale con proprietà antiossidanti, oggetto di uno studio condotto dal CNR-Ibiom che ha esaminato i suoi effetti su cellule affette da trisomia del cromosoma 21, nota come sindrome di Down. Questa condizione colpisce circa 3.000-5.000 neonati ogni anno nel mondo. I ricercatori hanno dimostrato che la polidatina può ristabilire il metabolismo energetico cellulare e ridurre lo stress ossidativo, rendendola un potenziale rimedio per prevenire disturbi neurologici associati alla sindrome.

Coordinato dalla dottoressa Rosa Anna Vacca, lo studio mira a identificare principi attivi naturali per migliorare le disfunzioni mitocondriali, responsabili di problematiche nello sviluppo neurologico e dell’invecchiamento precoce. I risultati pubblicati su Free Radical Biology and Medicine indicano che la polidatina riattiva l’attività bioenergetica dei mitocondri, limitando la produzione di radicali liberi e prevenendo danni al DNA.

Estratta dalla pianta Polygonum cuspidatum, la polidatina è storicamente utilizzata nella medicina tradizionale asiatica e possiede anche proprietà antinfiammatorie. La dottoressa Vacca suggerisce di utilizzarla come integratore alimentare per gestire i sintomi della sindrome di Down, soprattutto nei primissimi anni di vita, sottolineando la sua stabilità e sicurezza.

Inoltre, la polidatina è in grado di ridurre i livelli di miR-155, un microRNA che influisce sulla funzione mitocondriale. Ripristinando i livelli normali di questo microRNA, la polidatina potrebbe contribuire a preservare le funzioni cellulari e mitocondriali, aprendo la strada a future applicazioni cliniche per migliorare la vita delle persone con sindrome di Down.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net