Policlinico San Donato capofila nello studio CVrisk-It

Il Policlinico San Donato è un Istituto di ricovero e cura con riconoscimento cardiovascolare che si dedica per il 60% alla diagnosi e cura delle patologie del sistema cardiovascolare, coprendo tutte le fasce di età. È uno dei primi centri di Cardiochirurgia in Italia e in Europa, con oltre 1.500 interventi nel 2024. Di questi, 1.100 riguardano pazienti adulti e 400 il trattamento di cardiopatie congenite. L’ospedale si è guadagnato il titolo di “ospedale del cuore” grazie a più di 3.500 procedure elettrofisiologiche e oltre 3.800 interventi di cardiologia.

Il dottor Lorenzo Menicanti, direttore scientifico, sottolinea l’importanza della grande esperienza in operazioni complesse e l’ottimo tasso di successo in condizioni ad alto rischio. L’ospedale impiega anche approcci chirurgici mininvasivi, e ha sviluppato un sistema di gestione ematologica chiamato Patient Blood Management per ridurre la necessità di trasfusioni. Le aree di Cardiochirurgia per adulti e bambini collaborano strettamente con i servizi di Cardiologia, formando un team multidisciplinare che garantisce cure ottimali.

Inoltre, il Policlinico è capofila dello studio CVrisk-IT, il quale mira alla prevenzione cardiovascolare e si rivolge a cittadini tra i 40 e gli 80 anni senza precedenti patologie. L’IRCCS è fortemente impegnato nella ricerca in biomeccanica cardiovascolare, collaborando con il Politecnico di Milano e l’Università di Pavia per il C3D Lab, il cui obiettivo è fornire risorse innovative per migliorare la comprensione delle malattie cardiache e dei problemi cardiovascolari.