Policinema: la nuova accademia per talenti del cinema!

Nel 2024, Roma accoglie una nuova accademia cinematografica, Policinema, che si unisce alla già affermata sede di Bologna. Questo progetto mira a formare giovani talenti nel mondo dell’audiovisivo attraverso un percorso didattico pratico e diretto.

Situata in via Licinio Stolone, la scuola è diretta dal regista Alessandro Pondi e offre corsi per diverse fasce d’età, comprensivi di recitazione, doppiaggio, scrittura creativa e regia. L’innovativa accademia si distingue per la collaborazione con professionisti di spicco del settore, che conducono masterclass e laboratori, permettendo agli studenti di apprendere direttamente dai grandi del cinema. Tra gli artisti coinvolti ci sono i Manetti Bros., Marco Pontecorvo e Michela Andreozzi, che offrono non solo formazione tecnica, ma anche esperienze pratiche in un ambiente che simula le reali condizioni di un set cinematografico. Policinema rappresenta così una vera e propria “palestra di cinema” per chi desidera trasformare la propria passione in carriera, con un metodo che combina teoria e pratica fin dal primo giorno. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale della scuola.

Fonte: www.veraclasse.it