Poliambulanza di Brescia: Sospetto caso di colera in terapia intensiva, analisi in corso

Un sospetto caso di colera è stato individuato presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, dove un paziente è risultato positivo al Vibrio cholerae. In seguito a questa situazione, sono state attivate le autorità sanitarie locali, tra cui Ats Brescia e Regione Lombardia, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Sono in corso analisi per accertare la presenza della tossina e capire se il ceppo isolato appartiene ai sierogruppi O1 o O139, che causano la grave diarrea, o ad altri sierogruppi non preoccupanti per la salute pubblica.

Il paziente, originario della Nigeria, è arrivato in Italia il 29 gennaio e ha iniziato a manifestare sintomi gastrointestinali lo stesso giorno. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva. Ats Brescia ha avviato un’indagine epidemiologica e ha già tracciato i principali contatti del paziente dal momento del suo arrivo.

Le autorità sanitarie stanno effettuando approfondimenti per confermare se il ceppo sia realmente pericoloso. In caso di conferma della presenza di colera, sono già state predisposte misure per arginare la diffusione della malattia. I contatti tra l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della Salute con Regione Lombardia e Ats Brescia avvengono costantemente, per garantire un monitoraggio adeguato della situazione. Il personale sanitario dell’ospedale ha confermato che le indagini sono in corso e che stanno lavorando per gestire efficacemente il caso e prevenire eventuali contagi.