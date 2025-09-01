Polenta e tradizioni culinarie della Bergamasca

La cucina tradizionale, rappresentata da ricette trasmesse con amore da madri e nonne, costituisce un patrimonio culturale fondamentale. Irene Foresti, autrice e studiosa di cucina tipica, ha contribuito significativamente a questo universo attraverso i suoi libri pubblicati dal Centro Studi Valle Imagna.

Originaria di Tavernola, Irene ha iniziato la sua collaborazione con il Centro studi molti anni fa. La sua carriera è decollata con la pubblicazione di “Cibo e terra e lavoro”, grazie a un contatto con Antonio Carminati, facilitato dallo chansonnier Luciano Ravasio. Da quel momento ha intrapreso una serie di pubblicazioni che hanno riscosso un buon successo, come dimostra il rapido esaurimento del libro dedicato agli stracchini.

Irene, tecnologa alimentare specializzata nella ristorazione collettiva, ha sviluppato una passione per la storia dell’alimentazione, anche senza un master specifico. Ha pubblicato sette libri e ha collaborato con diverse riviste sul tema, ricevendo anche il titolo di “dama scrittrice” dall’Ordine dei Cavalieri della Polenta di Bergamo.

Questo ordine, presieduto da Sergio Solazzi, promuove la convivialità e la tradizione culinarie locali, escludendo discussioni su sport e politica durante i loro incontri. Questi momenti di socializzazione sono anche occasioni per valorizzare ristoranti che utilizzano prodotti del territorio.

Per quanto riguarda la storia della polenta in Bergamasca, Irene sottolinea la difficoltà di trovare documenti storici, poiché le ricette semplici spesso non venivano annotate. È più comune trovare rappresentazioni iconografiche, anche se non specifiche per Bergamo. Infine, menziona che la qualità della polenta dipende molto dai grani e dalle tecniche di preparazione dei ristoranti.