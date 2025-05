Polemiques sul casting di Hermione nella nuova serie HBO

Dopo l’annuncio del cast della nuova serie HBO basata sulla saga di Harry Potter, il dibattito tra i fan si è acceso, in particolare riguardo alla scelta di Arabella Stanton come nuova Hermione, suscitando reazioni negative sui social. Le critiche si sono amplificate in relazione alla decisione di mettere Paapa Essiedu, attore di colore, nel ruolo di Severus Piton, scatenando polemiche legate all’accusa di "woke washing".

Stanton, giovane attrice britannica e già protagonista del musical Matilda, è stata oggetto di commenti razzisti e intolleranti per non rispecchiare l’immagine del personaggio, come apparso nei libri e nei film. Simili contestazioni sono emerse anche per la scelta di Essiedu, con alcuni utenti che hanno accusato la produzione di privilegiare l’inclusività a scapito dell’aderenza all’opera originale.

La Stanton è stata annunciata insieme a Dominic McLaughlin e Alastair Stout come i protagonisti principali della serie. La showrunner e produttrice esecutiva, Francesca Gardiner, insieme al regista Mark Mylod, ha espressamente dichiarato di essere entusiasti dei talenti scelti e ha ringraziato i moltissimi giovani che hanno partecipato ai provini.

La nuova serie si preannuncia come un "fedele adattamento dell’amata saga di libri", e tra il cast si annoverano altre figure di rilievo come John Lithgow nel ruolo del Professor Silente e Janet McTeer in quello della Professoressa McGranitt.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it