Polemiche sull’AI: Will Smith e il video degli spaghetti

Il recente utilizzo dell’intelligenza artificiale nel lancio di un video promozionale da parte di Will Smith ha sollevato numerose polemiche online. In un video virale condiviso su Reddit, Smith veniva rappresentato mentre mangiava spaghetti, generato attraverso AI. Questo clip è diventato un punto di riferimento nel settore della generazione video tramite intelligenza artificiale.

Nel suo ultimo progetto, Smith ha pubblicato un reel che mostra un pubblico entusiasta ai suoi concerti. Tuttavia, gli utenti hanno notato anomalie nei volti e nei dettagli delle persone rappresentate, suggerendo che sono state alterate con AI. Le immagini mostravano fan con caratteristiche strane, come un numero eccessivo o insufficiente di dita e volti confusi, scatenando una reazione comica ma anche critica.

Si ipotizza che il team di Smith abbia cercato di riempire visivamente la platea utilizzando clip reali di concerti, integrandole con materiale generato artificialmente. Questo approccio non ha sortito l’effetto desiderato, attirando più attenzione sulle imperfezioni dei video piuttosto che sulla musica dell’artista. I commenti degli utenti, variabili tra ironia e severità, hanno contribuito a rendere il caso virale, riportando l’attenzione sull’utilizzo disinvolto dell’AI nel settore. Con l’avvento di modelli più avanzati nel campo, c’è curiosità riguardo ai futuri sviluppi nei video promozionali di Smith e di altri artisti.