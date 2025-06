Polemiche sul Referendum: le Critiche dopo la Manifestazione

Le opposizioni hanno sollevato un appello al voto per il referendum dell’8 e 9 giugno durante una manifestazione pro Palestina a Roma, suscitando le critiche della maggioranza. Partiti come il Pd, M5S e Avs sono stati accusati di violare il silenzio elettorale, con commenti severi da parte di Italia Viva e Azione che non hanno partecipato all’evento. Il capogruppo di FdI, Lucio Malan, ha osservato che la manifestazione era un modo per fare campagna elettorale nel giorno di riflessione pre-voto.

In particolare, si è accesa una polemica riguardo all’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, che ha indossato un cappello con la scritta “Referendum, io voto Sì” durante il corteo. Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia ha definito questa azione “una schifezza morale e legale”. Bersani ha difeso il suo gesto affermando di essere un semplice cittadino che ha accettato un cappellino.

Carlo Calenda, segretario di Azione, ha criticato duramente la manifestazione, sostenendo che un simile comportamento sarebbe stato condannato se fosse avvenuto dalla parte opposta. Ha evidenziato come l’invito a votare in un referendum con quorum costituisca una chiara indicazione di voto, sottolineando l’importanza del corretto funzionamento della democrazia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it