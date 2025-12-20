Polemiche in Lazio Cremonese

12.7 C
La squadra della Lazio ha protestato a lungo con l’arbitro Pairetto durante la partita contro la Cremonese per due possibili calci di rigore non fischiati. Il primo episodio ha scatenato la reazione della squadra biancoceleste, che ha sollevato forti polemiche. La partita si è svolta sabato 20 dicembre e la Lazio ha espresso il suo disappunto per le decisioni dell’arbitro. Le proteste della squadra sono state oggetto di discussione e hanno acceso un dibattito sulle decisioni prese dall’arbitro durante la partita.

