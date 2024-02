Polemiche durante la conferenza stampa di Sanremo, Amadeus precisa: “Il regolamento l’ho scritto e cambiato io!”

Le polemiche sul napoletano di Geolier sono continuate anche durante la conferenza stampa che Amadeus ha tenuto questa mattina a Sanremo. Ma se i puristi del dialetto campano hanno attaccato il cantante accusandolo di aver scritto il testo male, oggi un giornalista ha sollevato dubbi sul regolamento.

“Andrea Laffranchi [giornalista del Corriere della Sera, ndr] chiede una precisazione sul napoletano” – riporta TvBlog – “Da regolamento il testo deve essere in italiano con qualche inserto in altra lingua che non ne snaturi il senso. Perché, dunque, Geolier è dentro? Amadeus: “Perché ritenevo ci dovesse essere e ho stabilito che quella canzone potesse entrare. Ho scritto il regolamento e ho cambiato il regolamento”.