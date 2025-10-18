Polemiche a Verbania sul ringraziamento ai lavoratori di Conser Vco

A Verbania è scoppiata una polemica dopo che il sindaco Giandomenico Albertella ha pubblicato un post sui social per ringraziare i lavoratori di Conser Vco, la società pubblica per l’igiene urbana, che non hanno partecipato allo sciopero nazionale del settore. Il sindaco ha espresso apprezzamento per chi ha garantito il servizio di pulizia nonostante la protesta, indetta dai sindacati per sollecitare il rinnovo contrattuale.

Nel suo messaggio su Facebook, Albertella ha sottolineato l’importanza del senso di responsabilità mostrato dai lavoratori nel continuare a garantire il servizio pubblico. Ha affermato che la combinazione di rispetto per i cittadini e dovere ha permesso di mantenere la pulizia della città nonostante le tensioni.

Tuttavia, il Partito Democratico e la Cgil hanno prontamente criticato il contenuto del post. Il segretario provinciale del Pd, Riccardo Brezza, ha dichiarato che le parole del sindaco sono divisive e riducono un diritto fondamentale come quello di scioperare a un fastidio da evitare. Secondo Brezza, il compito di un’amministrazione dovrebbe essere quello di mediare, non di schierarsi contro chi esercita i propri diritti.

Anche la Cgil Vco Novara ha risposto, evidenziando che, pur comprendendo il ringraziamento ai lavoratori, ci si aspetta un impegno maggiore da parte del sindaco per sostenere le richieste sindacali. Hanno messo in luce che molti lavoratori si trovano nella difficile situazione di non poter permettersi di perdere un giorno di stipendio, il che limita le loro possibilità di scioperare.