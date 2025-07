Polemiche a Longiano: consigliere lascia maggioranza per opposizione

Recentemente, il Partito Democratico di Longiano e la sua coalizione di maggioranza hanno manifestato dispiacere per la decisione del consigliere Giuseppe Lucio di lasciare il gruppo di maggioranza e approdare a quello di minoranza, ‘Siamo Longiano’.

Marco Cappelli, capogruppo della maggioranza, ha sottolineato come questo sia un evento senza precedenti nel comune, evidenziando che un consigliere eletto in una lista di maggioranza non aveva mai cambiato schieramento durante il mandato. Cappelli ha definito la scelta di Lucio una grave mancanza di rispetto nei confronti degli elettori, che lo hanno sostenuto sulla base di un programma condiviso. Secondo quanto riferito, il passaggio di Lucio nella minoranza sarebbe motivato da una ricerca di visibilità personale, piuttosto che dall’interesse per il bene comune.

Inoltre, Cappelli ha specificato che il consigliere Lucio aveva manifestato un interesse per un incarico assessoriale, che non è stato assegnato dal sindaco. Questo incidente ha portato a un progressivo allontanamento di Lucio dagli incontri di gruppo, culminando nella sua scelta di unirsi all’opposizione.

Anche Valentina Maestri, segretaria del PD di Longiano, ha commentato la situazione, dichiarando il suo disappunto per una decisione che considera irrispettosa nei confronti degli elettori. Ha ribadito l’importanza del rispetto del mandato elettorale come un dovere etico, sottolineando l’impegno della sua formazione nel continuare a lavorare con coerenza e responsabilità, prioritizzando sempre il bene comune.