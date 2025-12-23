Polemiche a Faenza per bilancio di previsione

Le polemiche non si placano per il voto in consiglio comunale al bilancio di previsione. Il bilancio è stato approvato, ma l’assenza di tre consiglieri di maggioranza ha rischiato di impedire il voto. Per rendere valida la votazione, è stata necessaria la presenza di due consiglieri di opposizione, Penazzi e Savini di Progetto Civico Faentino.

Tutte le altre forze di minoranza sono uscite dall’aula e non hanno partecipato al voto, per evidenziare le mancanze della controparte. Il giorno dopo, Area Libera, Lega, Fratelli d’Italia e Alessio Grillini tornano a criticare la coalizione di maggioranza, sottolineando che il Consiglio Comunale è ostaggio dei giochi di potere e che la maggioranza non è stata in grado di garantire il numero legale.

Le opposizioni evidenziano che si tratta della quarta volta consecutiva in cui la coalizione di governo si dimostra incapace di sostenere i propri stessi provvedimenti. Secondo loro, le assenze tra i banchi della maggioranza non sono dovute a motivi di salute, ma a profondi “mal di pancia” politici.

Le forze politiche del centrodestra ritengono che si tratti di “giochi di potere” verso le elezioni del prossimo anno e che l’attività amministrativa sia paralizzata da una logorante spartizione di poltrone. Commentano anche la decisione di Progetto Civico Faentino di rimanere in aula, consentendo così di raggiungere il numero legale per la votazione, e criticano il vice presidente Penazzi per aver fatto da “stampella” a una giunta in crisi.

Infine, le opposizioni affermano che non permetteranno che il futuro dei cittadini venga svenduto sull’altare di accordi sottobanco e che la loro opposizione continuerà a essere ferma, coerente e nell’esclusivo interesse della comunità.