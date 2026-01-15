Polemica su MrBeast per animali selvatici

Un video di MrBeast ha scatenato una forte polemica sul web. Il video mostra il YouTuber e altre persone bendate che cercano di indovinare quali animali selvatici stanno accarezzando. Gli animali coinvolti sono un orso, una scimmia, un capibara, un canguro e un alligatore. Il video ha ottenuto oltre 220 milioni di visualizzazioni, ma ha anche sollevato una discussione sull’uso degli animali selvatici nei contenuti online.

Molti utenti hanno espresso preoccupazione per il fatto che animali di questo tipo non siano adatti a essere esposti a luci, rumori e contatto umano per fini di intrattenimento. L’uso di animali selvatici per creare contenuti può causare stress, paura e sofferenza agli animali e alterare i loro comportamenti naturali.

L’organizzazione PETA ha annunciato l’intenzione di rivolgersi alle autorità federali per fermare quello che definisce un comportamento potenzialmente illegale. Secondo l’associazione, mettere un orso bruno adulto a stretto contatto con il pubblico rappresenta un rischio concreto e potrebbe violare le norme sul benessere degli animali. PETA ha accusato MrBeast di usare la sua enorme influenza in modo irresponsabile mostrando al pubblico scene che i ragazzi potrebbero emulare.

La polemica è ancora più forte perché arriva da un personaggio noto anche per le sue iniziative benefiche. MrBeast ha costruito un’immagine legata a donazioni, progetti umanitari e aiuti economici su larga scala. Proprio per questo, secondo molti, il video sugli animali rappresenta un passo falso e un pessimo esempio, soprattutto considerando il pubblico giovane che lo segue.