Polemica su Femminicidio: De Luca vs Angione a Napoli

Il femminicidio di Martina Carbonaro ha scatenato una polemica durante il Green Med Expo di Napoli, con il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l’influencer Valeria Angione in contrasto sul tema. De Luca ha sollevato dubbi sull’età in cui la giovane si è fidanzata, sottolineando che aveva solo 12 anni al momento dell’inizio della relazione con il suo assassino, un ragazzo di 18 anni.

Angione ha risposto, affermando che il focus dovrebbe essere sulla violenza maschile piuttosto che sull’età della vittima. Ha commentato la difficoltà di accettare che si possa colpevolizzare una ragazzina per una situazione così tragica. De Luca, ribadendo la sua opinione, ha espresso preoccupazione per la normalizzazione di relazioni tra minori e adulti, sostenendo che è un problema sociale.

Il governatore ha enfatizzato la necessità di prudenza, sottolineando la presenza di persone con fragilità e disturbi, e ha avvertito contro un approccio ideologico che possa distorcere la realtà. Ha comunque riconosciuto che ogni forma di violenza è inaccettabile e ha aperto un dibattito sul tema della libertà e del modo di presentarsi delle donne.

Questa interazione mette in luce la complessità del discorso sulla violenza di genere e sulle responsabilità sociali in contesti come quello del femminicidio.

