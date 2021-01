Nello studio del Grande Fratello Vip non è tutto rose e fiori e dopo le risse sfiorate fra Matilde Brandi e Franceska Pepe, ora ci sarebbe un altro gieffino che sembrerebbe essere un po’ insofferente nello stare lì.

A svelare il curioso aneddoto è stata Sonia Lorenzini incalzata da Gabriele Parpiglia durante l’ultima puntata di Casa Chi.

Il giornalista le ha chiesto:

“Io so per certo che dietro le quinte del Grande Fratello è scoppiato un Massimiliano Gabriele Morra Gate: ovvero lui non parla con nessuno e non saluta nessuno, così come voi non gli parlate né lo salutate. Vero o falso?”

E la Lorenzini non ha potuto far altro che confermare: il gieffino incriminato che “arriva, si siede ed a fine puntata se ne va” è Massimiliano Morra.

“Morra? Non pervenuto, confermo. Se non fosse per l’ingresso iniziale non lo vedrei proprio, non parla con nessuno. Lui arriva, fa un saluto generico, si siede, finisce la puntata e non si vede più. Io non l’ho conosciuto ma non lo vedo neanche interagire con gli altri [ex concorrenti, ndr]. Ma da quello che mi hanno detto era così anche in Casa, significa che non gli sta simpatico nessuno”.