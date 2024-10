Polemica per le nuove frasi di Lorenzo, Shaila lo ferma: “Gli tiro due …”

Da quando sono entrati nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati andare completamente, dando vita a notti di passione. Tuttavia, Lorenzo ha suscitato polemiche con alcune frasi volgari rivolte alla sua nuova amica speciale. Poco dopo, ha espresso a Shaila la sua gelosia e alcune paure riguardo al loro rapporto al di fuori della casa, evidenziando la sua preoccupazione per la loro relazione futura. Ha dichiarato: “Penso a una cosa mia, non tua. Se è una mia paura? Sì, ma è più forte di me. Non mi puoi dare una mano, è una roba mia“.

Le frasi di Lorenzo hanno innescato una nuova polemica. Ha parlato dell’importanza di dare fiducia, in particolare perché Shaila lavora nel mondo dello spettacolo, ed ha accennato a situazioni che potrebbero sorgere durante eventi e feste, lasciando intendere che se uscissero insieme, potrebbe reagire in modo impulsivo: “Anche perché poi tiro due sch…”. Shaila ha cercato di interrompere Lorenzo, che però ha continuato, chiedendo a Shaila di trovare un modo per farlo calmare, suggerendo che un bacio potrebbe aiutare. Ha descritto il suo stato emotivo, dicendo: “Mi si gonfia la vena, quello è il segnale che sto impazzendo. Quando ti ho so che ti ho”.

Shaila ha risposto cercando di rassicurarlo, promettendo di avvicinarsi a lui ogni volta che ballasse con qualcun altro, per dimostrargli che è solo con lui. Ha provato a giustificare le reazioni di Lorenzo, suggerendo che il suo comportamento derivi dall’interesse che prova per lei. Si nota un contrasto tra ridere della situazione, come in un contesto di intrattenimento leggero, e coloro che sembrano “shippare” questa relazione, nonostante la loro recitazione risulti poco convincente. Alcuni suggeriscono alternative più di qualità per le commedie romantiche.

La dinamica tra Lorenzo e Shaila è oggetto di discussione tra i telespettatori, e i commenti su di loro continuano a generare reazioni contrastanti sui social media. In tanti hanno seguito la loro storia, contribuendo a alimentare la polemica e l’interesse nei loro confronti.