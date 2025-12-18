Polemica in Italia sui tedofori vip

La fiaccola olimpica sta percorrendo l’Italia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, e molti vip stanno partecipando come tedofori. Tra questi ci sono Achille Lauro, Giuseppe Tornatore, Melissa Satta, Al Bano, Alessandra Mastronardi, Lavinia Biagiotti, Red Canzian e Massimo Boldi. Tuttavia, alcuni sportivi hanno espresso disappunto per il fatto che siano stati preferiti i vip agli atleti nel processo di selezione.

La fiaccola è stata accesa a Olimpia e ha iniziato il suo tour in Italia, passando di mano in mano per 63 giorni e oltre 12mila chilometri, con 10.001 tedofori coinvolti. Alcuni ex atleti, come Totò Antibo, hanno espresso rammarico per non essere stati scelti come tedofori, sostenendo che lo sport sia stato trasformato in una passerella.

Anche Giorgio D’Urbano, preparatore atletico di Umberto Tomba e Isolde Kostner, ha espresso amarezza per non essere stato scelto come tedoforo, nonostante abbia compilato il form per partecipare. Kristian Ghedina, discesista italiano più vincente nella storia della Coppa del Mondo, ha dovuto compilare il form per essere scelto come tedoforo, nonostante si aspettasse di essere uno dei volti delle Olimpiadi.

Inoltre, c’è stata polemica per il mancato passaggio della fiaccola ad Abetone, patria di Zeno Colò, l’unico italiano ad aver vinto la medaglia d’oro in discesa libera alle Olimpiadi invernali di Oslo nel 1952. La comunità locale ha espresso disappunto per questa dimenticanza, considerandola una mancanza di rispetto per il grande campione italiano.