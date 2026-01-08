6.1 C
Polemica a Piacenza su Istituto Islamico Averroè

Da stranotizie
L’inchiesta de Il Giornale sulle attività dell’Istituto Averroè nelle scuole di Piacenza ha scatenato una polemica politica. La Lega denuncia rischi di indottrinamento e il deputato Rossano Sasso ha annunciato un’interrogazione al ministro Valditara, chiedendo di fermare queste iniziative e di garantire il necessario consenso delle famiglie.

La vicenda è stata portata all’attenzione pubblica da un articolo de Il Giornale, nel quale si dà conto di attività svolte sia nelle scuole elementari che nelle superiori. L’Istituto Averroè, legato al centro culturale islamico locale, avrebbe interagito con gli studenti in diverse occasioni, tra cui una visita al centro islamico effettuata da alunni di due classi quinte della scuola primaria e la presenza di rappresentanti dell’istituto all’interno di alcuni licei della provincia durante l’orario scolastico.

Rossano Sasso ha commentato l’inchiesta giornalistica definendo i fatti emersi “eclatanti” e sostenendo che vi sia “un sistema di indottrinamento attuato nelle scuole di Piacenza da una scuola coranica che fa riferimento alla moschea di Piacenza”. Il deputato ha anche affermato che “non è ammissibile che certi insegnanti consentano a imam e rappresentanti vari delle moschee di entrare nelle classi dei nostri figli per spiegare l’Islam e soprattutto senza il consenso dei genitori”. Sasso ha anche osservato che “questa religione non è compatibile con il nostro ordinamento e non ha mai firmato alcuna intesa con lo Stato, come previsto dall’art.8 della nostra Costituzione”. Il deputato ha invitato chi intende aderire a una visione integralista dei precetti religiosi a non considerare la scuola pubblica come luogo deputato a tale scopo.

