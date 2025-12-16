Polemica a Pesaro su lezione con relatrice ONU

Un episodio segnalato da alcuni studenti del liceo scientifico Marconi di Pesaro ha acceso la polemica politica e istituzionale. La relatrice per i Territori Occupati della Palestina delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, si sarebbe collegata in videocall con una o più classi dell’istituto per oltre un’ora. L’onorevole di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, vuole portare il caso in Parlamento.

Secondo quanto riferito dagli studenti, nel corso dell’incontro sarebbe stato tenuto un intervento di chiaro contenuto politico, con posizioni fortemente critiche nei confronti del governo italiano e di Israele. Baldelli sottolinea che Francesca Albanese è una figura altamente controversa, nota per posizioni pubbliche che hanno suscitato forti polemiche.

Baldelli tiene a specificare che il punto centrale è che la scuola non può e non deve mai diventare un luogo di indottrinamento politico-ideologico, di qualunque colore esso sia. Inoltre, le decisioni sull’educazione dei figli e sulle attività extrascolastiche spettano ai genitori, che non possono essere espropriati di questa fondamentale prerogativa.

Per queste ragioni, Baldelli presenterà un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione e del Merito e invierà una formale richiesta di chiarimenti alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e vengano verificate modalità, autorizzazioni e responsabilità.