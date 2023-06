Polaroid Now+ Gen 2 Fotocamera Istantanea – Nero

La Polaroid Now+ i-Type Instant Film Camera è la nostra fotocamera più creativa di sempre. Polaroid Now+ Gen2 è la nostra fotocamera istantanea analogica rinnovata PIÙ strumenti ancora più creativi per farti sperimentare oltre lo standard inquadra e scatta. Now+ Gen2 si connette tramite Bluetooth alla nostra Polaroid Mobile App (iOS e Android) per sbloccare facilmente ulteriori modalità creative tra cui Double Exposure, Light Painting e Nosie Trigger. Ulteriori modalità di livello professionale come Priorità apertura, Modalità manuale e Modalità treppiede sono utili con l’attacco per treppiede standard Now+. La nostra nuova fotocamera istantanea analogica Gen2 è realizzata con il 40% di materiali riciclati e la batteria interna agli ioni di litio si ricarica tramite USB-C. Incluso con Polaroid Now+ c’è un set di filtri per lenti BONUS con 5 esclusivi accessori per filtri per lenti per creare ancora di più. Polaroid Now Gen2 è disponibile in 3 eleganti colori tra cui nero, bianco e verde foresta. Tracolla e cavo di ricarica USB inclusi. Compatibile con pellicola i-Type e 600. Film venduto separatamente.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,99 x 11,18 x 9,4 cm; 451,5 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 14 marzo 2023Produttore ‏ : ‎ PolaroidASIN ‏ : ‎ B0BVNG3LC4Numero modello articolo ‏ : ‎ 9076Paese di origine ‏ : ‎ Cina

REGALO BONUS: Polaroid Now+ include un kit di filtri per lenti bonus. Include 5 filtri per obiettivi creativi: Starburst, Red Vignette, Orange, Yellow e Blue.

DOPPIA LENTE AUTOFOCUS: Ottieni lo scatto perfetto, automaticamente. La Polaroid Now+ è dotata di un sistema di lenti ottiche iperfocali a commutazione automatica dual zone (Close-Up e Standard).

FOTOCAMERA ANALOGICA CONNESSA: Polaroid Now+ è la nostra fotocamera più creativa di sempre. Sblocca strumenti ancora più creativi con l’app Polaroid e la connessione Bluetooth facile da usare. App disponibile per iOS e Android.

FUNZIONALITÀ COMPLETE: predisposizione per treppiede, batteria ricaricabile alimentata tramite USB-C, sistema a doppia lente con messa a fuoco automatica, flash preciso, app connessa tramite Bluetooth e kit di filtri per 5 lenti bonus. Inoltre, il formato quadrato originale Polaroid compatibile sia con le pellicole i-Type che con le pellicole 600.