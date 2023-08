Polaroid Now Gen 2 Fotocamera Istantanea – Azzurro

Cattura e conserva per sempre i tuoi momenti quotidiani con la fotocamera a pellicola istantanea Polaroid Now i-Type. La nostra nuova fotocamera istantanea analogica Gen2 è realizzata con il 40% di materiali riciclati e la batteria interna agli ioni di litio si ricarica tramite USB-C. La Polaroid Now Gen2 include un sistema di messa a fuoco automatica a doppia lente e un accurato flash a misura d’uomo per aiutarti a catturare la vita mentre la vivi nell’iconico stile Polaroid. La Polaroid Now Gen2 è ricca di funzionalità aggiuntive per una creatività illimitata, tra cui l’autoscatto e la modalità Doppia esposizione, che ti consentono di inquadrare due momenti in un’unica immagine iconica. La Polaroid Now Gen2 è disponibile in 4 vivaci colori tra cui Nero, Panda, Rosso e Blu. Tracolla e cavo di ricarica USB inclusi. Compatibile con pellicola i-Type e 600. Film venduto separatamente

NUOVO E MIGLIORATO: la nostra nuova fotocamera istantanea analogica Now Generation 2 è ora realizzata con il 40% di materiali riciclati e la batteria interna agli ioni di litio si ricarica tramite USB-C

DOPPIA ESPOSIZIONE: la fotocamera Now può inquadrare due momenti in uno con doppia esposizione, oppure farti fotografare con l’autoscatto e un flash accurato per far sembrare tutti come dovrebbero.

POINT. SHOOT. KEEP FOREVER: ora la fotocamera è compatibile sia con la pellicola i-Type che con la pellicola 600. Film venduto separatamente.

COLORE COMPLETO: Polaroid Now Generation 2 è disponibile in 4 colori vivaci tra cui nero, panda, rosso e blu. Tracolla e cavo di ricarica USB inclusi.