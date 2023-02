Polaroid Now Fotocamera Istantanea i-Type – Rosa – 9056 & Pellicola Istantanea Colore per i-Type – 6000

Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l’articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l’affidabilità.Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 27 dicembre 2022Produttore ‏ : ‎ PolaroidGaranzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.ASIN ‏ : ‎ B0BCD3273K

Prodotto 1: Now: l’innovativa fotocamera istantanea analogica punta e scatta di Polaroid ha tutto ciò di cui hai bisogno per catturare ogni momento della vita in una fotografia Polaroid originale.

Prodotto 1: Aggiornata e migliorata: ora con la messa a fuoco automatica, è semplice catturare momenti non appena li vedi, in modo da poterli rivivere per sempre con colori nitidi e vivaci.

Prodotto 1: Doppia esposizione: inquadra due momenti in uno con la doppia esposizione o mettiti nella foto con autoscatto e un flash preciso per far apparire tutti come dovrebbero.

Prodotto 1: Divertimento colorato: ora è disponibile nei 7 colori dell’iconico spettro Polaroid.

Prodotto 2: Formato polaroid: 8,8 cm x 10,7 cm – area di visualizzazione: 7,9 cm x 7,9 cm – in ogni confezione ci sono 8 immagini immediate

Prodotto 2: Utilizzabile con: i-type cameras polaroid lab, non utilizzabile con: fotocamere vintage

Prodotto 2: Scatta con la luce: più luce è nella tua ripresa, migliore sarà la tua foto; la pellicola istantanea ama la luce, soprattutto la luce naturale; utilizza il flash per tutte le tue riprese

Prodotto 2: Progettate al buio: tutte le foto sono vuote; poiché sono più sensibili durante questo periodo non devono essere piegati o agitati; proteggete la luce durante lo sviluppo e allineate il lato dell’immagine verso il basso