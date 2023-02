Polaroid – 9027 – Now Fotocamera Istantanea I-Type, Bianco & – 6000 – Pellicola Istantanea Colore para i-Type

La nuova fotocamera istantanea analogica punta-e-scatta di polaroid ha tutto quello che ti serve per catturare ogni momento di vita in una fotografia originale polaroid. e con l’autofocus ora è facile catturare i momenti come li vedi, in modo da poterli rivivere per sempre con colori nitidi e vividi. Unisci due inquadrature diverse in una sola immagine con la doppia esposizione, oppure usa l’autoscatto per entrare tu stesso in scena. L’accurato flash della macchina farà apparire tutti nel modo più naturale. Disponibile in 7 colori. Polaroid – 9027 – Polaroid Now Fotocamera istantanea I-Type, BiancoLa nuova fotocamera istantanea analogica punta-e-scatta di polaroid ha tutto quello che ti serve per catturare ogni momento di vita in una fotografia originale polaroid. e con l’autofocus ora è facile catturare i momenti come li vedi, in modo da poterli rivivere per sempre con colori nitidi e vividi. Unisci due inquadrature diverse in una sola immagine con la doppia esposizione, oppure usa l’autoscatto per entrare tu stesso in scena. L’accurato flash della macchina farà apparire tutti nel modo più naturale. Disponibile in 7 colori. Polaroid – 6000 – Pellicola Istantanea Colore para i-Type

Hai una macchina fotografica? ti serve la pellicola. Le nostre fotocamere i-type hanno una pellicola speciale: è senza batteria (a differenza della pellicola standard per le macchine fotografiche d’epoca), quindi puoi conservarla facilmente nel portafoglio. Compatibile con le fotocamere onestep+ e now e con il polaroid lab. Ogni confezione contiene 8 foto istantanee.

