Polaroid 6017 Polaroid Go Instant Film, Compatibile solo con la fotocamera Polaroid Go, Pacco da 16 Foto Istantanee & 6000 Pellicola Istantanea Colore para i-Type

Descrizione Prodotto

Polaroid 6000 Pellicola Istantanea Colore per i-Type

Pellicola moderna per fotocamere istantanee moderne. 8 fotografie istantanee per dare vita al tuo momento con un colore Polaroid da sogno e rifinite in quell’iconica cornice bianca. Questa pellicola i-Type a colori è compatibile con OneStep 2, OneStep +, Polaroid Now e Polaroid Lab. È senza batteria, quindi non funzionerà con le fotocamere vintage, ma funzionerà per il tuo budget.

Prodotto 1: Cadres polaroid elegante ma più piccolo. Prendi ispirazione ovunque, con foto che stanno in tasca. Dimensioni: 66,6 x 53,9 mm; Area immagine: 1,85 x 1,81/47 x 46 mm

Prodotto 1: Compatibile solo con la fotocamera Polaroid Go

Prodotto 1: Numero parte: 6017

Prodotto 1: Pellicola per fotocamera

Prodotto 2: Formato polaroid: 8,8 cm x 10,7 cm – area di visualizzazione: 7,9 cm x 7,9 cm – in ogni confezione ci sono 8 immagini immediate

Prodotto 2: Utilizzabile con: i-type cameras polaroid lab, non utilizzabile con: fotocamere vintage

Prodotto 2: Scatta con la luce: più luce è nella tua ripresa, migliore sarà la tua foto; la pellicola istantanea ama la luce, soprattutto la luce naturale; utilizza il flash per tutte le tue riprese

Prodotto 2: Progettate al buio: tutte le foto sono vuote; poiché sono più sensibili durante questo periodo non devono essere piegati o agitati; proteggete la luce durante lo sviluppo e allineate il lato dell’immagine verso il basso