Pol Granch di Élite è molto amato in Spagna, ma da quando è entrato nel cast della famosa serie di Netflix su lui si sono accesi i riflettori ed ha attirato anche qualche critica. Fra queste ultime impossibile non citare quella di Sara Socas, cantante hip hop che ha accusato l’attore di essere addirittura misogino. Il fatto risalirebbe al 2019 e sarebbe avvenuto ad una festa.

“Pol Granch, quando mi hai incasinato alla festa di Los 40 nel 2019, quando mi hai trattato come una mer*a, sono stata tranquilla”. – Ha scritto la cantante su Twitter – “Sei in Élite, ti vesti come Harry Styles e canti stupide ballate pop perché un sacco di gente ha guardato dall’altra parte. Per quanto mi riguarda: vaffancu*o. Sei un misogino di mer*a, non mi sono mai espressa contro nessuno perché non conosco certe realtà. Ma non solo mi hai trattato male, mi hai mancato di rispetto e mi hai spinto diverse volte, ma hai fatto lo stesso con molte ragazze“.

Sara Socas ha poi aggiunto, come si legge su Ciak:

“Non specifico la situazione perché coinvolgerebbe terzi e forse non si sentono a loro agio, ma non ne potevo più di vedere come l’industria ti tratta mentre tu hai trattato un sacco di gente come pezzi di mer*a. E non mi interessa se eri fatto o sobrio, inoltre c’erano degli AR che hanno visto parte della situazione e non hanno fatto nulla. Quindi anche loro pezzi di mer*a. Io sono contro la cancel culture, perché tutti possiamo sbagliare. Ma una cosa è una cazza*a e un’altra è un modello: ripetere atteggiamenti e comportamenti di mer*a più e più volte no”.

Al di là delle spinte (forse era davvero ubriaco?) cosa abbia detto Pol Ganch per mancare di rispetto a Sara Socas non lo sappiamo. Ma arrivare a parlare di misoginia è grave, quindi spero che la cantante abbia usato quel termine a ragion veduta e non solo per attirare i riflettori su sé.

Pol Granch, il ricordo di Laura Pausini

Qualche giorno fa, in occasione dell’anniversario della vittoria ad X Factor, Laura Pausini ha così ricordato l’attore su Instagram: