Pokémon Sleep, l'app per controllare il sonno arriva in Europa

The Pokémon Company International ha annunciato che Pokémon Sleep, l’app che misura il sonno tramite interazioni con i popolari Pokémon, è ora disponibile in Europa per dispositivi Android. Per giocare a Pokémon Sleep, i giocatori devono posizionare il loro dispositivo smart o Pokémon GO Plus + vicino al cuscino e poi mettersi a dormire. Quando si svegliano, possono controllare i risultati della misurazione del sonno, osservare gli stili di sonno dei Pokémon che sono apparsi e collaborare alle ricerche sul sonno del Professor Neroli registrandoli nel Sonnodex. Più i giocatori dormono, più faranno diventare grande Snorlax, più Pokémon incontreranno e più stili di sonno potranno scoprire. In più, il dispositivo Pokémon GO Plus + sarà disponibile in Europa da venerdì 21 luglio. I giocatori che collegano Pokémon GO Plus + a Pokémon Sleep e Pokémon GO otterranno svariati bonus nei giochi, tra cui un Pikachu con indosso una papalina da notte che troveranno in Pokémon Sleep e la possibilità di partecipare a una ricerca speciale in Pokémon GO che li porterà a incontrare uno Snorlax con papalina da notte.