The Pokémon Company e lo sviluppatore Game Freak hanno annunciato Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, i due nuovi capitoli della serie, in arrivo su Switch entro il 2022. Dalle prime dichiarazioni dello sviluppatore scopriamo che la nuova generazione di giochi Pokémon sarà ambientata in un mondo completamente open world, quindi esplorabile liberamente proprio come accade già nello spin-off Arceus. Sono stati anche rivelati i tre Pokémon starter: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Pokémon Violet e Scarlet saranno compatibili con il software banca dati Pokémon Home, e quindi con i titoli precedenti della saga.