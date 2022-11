Pokémon Scarlatto e Violetto, quali sono i mostri esclusivi di ogni versione

Disponibile da poche ore in tutto il mondo, Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenta l’inizio ufficiale della nona generazione dei giochi di ruolo Pokémon. Come sempre accade per le uscite principali della saga, un solo titolo viene pubblicato in due versioni da Nintendo, che lascia così ai giocatori il gusto di scoprire quali sono le differenze tra uno e l’altro gioco, che comunque restano identici nella struttura e nella quantità di Pokémon presenti. Una manciata di loro, insieme con il Pokémon Leggendario raffigurato in copertina, sono esclusivi del colore che avete scelto. Ecco quindi una lista completa dei mostri esclusivi per ognuna delle due versioni.

Pokémon Scarlatto

Koraidon

Armarouge

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Drifloon

Drifblim

Stunky

Skuntank

Deino

Zweilus

Hydreigon

Skrelp

Dragalge

Oranguru

Stonjourner

Tauros di Paldea di tipo Lotta/Fuoco

Pokémon Violetto