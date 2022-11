Pokémon Scarlatto e Violetto, 10 milioni di copie vendute nei primi tre giorni

Nintendo ha annunciato che le vendite globali di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto per Nintendo Switch hanno superato i 10 milioni di unità tra copie fisiche e digitali, il tutto nei primi tre giorni dall’uscita mondiale, avvenuta il 18 novembre scorso. Questo lancio rappresenta il più forte di sempre, in termine di vendite, di qualsiasi software su qualsiasi piattaforma Nintendo nei primi tre giorni. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono i giochi più recenti della serie principale Pokémon, rilasciati tre anni dopo Pokémon Spada e Pokémon Scudo, anch’essi per Nintendo Switch. Il gioco è quindi un successo incredibile per Nintendo, che pure era stata sommersa di critiche per aver rilasciato un gioco afflitto da diversi bug e una realizzazione tecnica incostante. Il nuovo episodio è comunque il primo con una struttura a mondo aperto e la possibilità di esplorare liberamente l’universo di gioco da cima a fondo, come si preferisce.