Pokémon, ecco tutte le novità in arrivo

The Pokémon Company International ha condiviso l’ultimo Pokémon Presents. rivelando ulteriori dettagli sui contenuti scaricabili per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i giochi più recenti della serie principale Pokémon usciti a novembre 2022. La prima parte dell’avventura di Il tesoro dell’Area Zero, sarà pubblicata il 13 settembre 2023. Nella Parte I: La maschera turchese, i giocatori visiteranno Nordivia in gita scolastica, dove potranno unirsi a un progetto di studio all’aperto organizzato in collaborazione tra la loro accademia e un altro istituto. I giocatori avranno l’occasione di incontrare Pokémon mai visti a Paldea e di svelare i misteri che si nascondono dietro a una vecchia leggenda tramandata a Nordivia. I dettagli sulla Parte II: Il disco indaco saranno rivelati in seguito.

Uno speciale evento nel gioco intitolato “Ecco Mew e Mewtwo!” sarà disponibile in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, segnando così il debutto del Pokémon misterioso Mew e del Pokémon leggendario Mewtwo a Paldea. A partire da oggi fino alle 14:59 del 18 settembre 2023, i giocatori potranno aggiungere Mew alla propria squadra inserendo la password GETY0URMEW nel menu Dono Segreto. Inoltre, uno speciale evento Raid Teracristal si terrà dalle 00:00 del 1 settembre 2023 alle 23:59 del 17 settembre 2023. Nel corso di questo evento, i giocatori avranno l’occasione di affrontare e catturare un Mewtwo con l’Emblema della Forza Assoluta.

The Pokémon Company International ha annunciato l’arrivo di una nuova serie animata online intitolata Pokémon: Venti di Paldea, che mostrerà la regione di Paldea sotto una luce nuova. Questa serie originale segue le vicende di tre studenti dell’accademia (Ohara, Alik e Ohma) nel loro percorso di crescita e apprendimento mentre frequentano l’istituto. La serie Pokémon: Venti di Paldea sarà disponibile prossimamente sul canale YouTube Pokémon ufficiale. Inoltre, l’11 agosto 2023 The Pokémon Company International mostrerà una serie animata breve intitolata Pokémon: Verso la cima in un’anteprima speciale tenuta nel corso dei Campionati Mondiali Pokémon 2023, che si svolgeranno al Pacifico Yokohama. La storia segue le vicende di Ava e del suo Pokémon compagno, Oddish, mentre si fanno strada per eccellere nel mondo delle lotte competitive del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Il primo episodio della serie sarà disponibile l’11 agosto sul canale YouTube Pokémon ufficiale.