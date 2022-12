poi lo addobba da sé VIDEO

Il cane Maymo si mette alla guida per cercare l’albero di Natale che faccia al caso suo: dopo averlo trovato lo addobba come meglio crede.

Un adorabile Beagle di nome Maymo è diventato famoso in rete per la sua irreprensibile autonomia quanto per la sua esilarante creatività. Come ogni inizio di dicembre che si rispetti è giunto anche quest’anno il momento di scegliere l’albero di Natale che più faccia al caso nostro. E pare che l’intraprendente cagnolino non si sia di certo lasciato sfuggire quest’occasione per cimentarsi nella ricerca.

Cane guida alla ricerca dell’albero di Natale: poi Maymo lo addobba a suo piacimento – VIDEO

Nel filmato Maymo sale a bordo della sua automobile e accende il motore mettendosi alla guida. L’obiettivo del giorno è quello di procurarsi l’albero di Natale dei sogni. Dopo averlo scelto con attenzione nella location appositamente dedicata lo carica nella sua vettura e lo porta con sé.

Finalmente a casa il creativo Beagle inizia a dedicarsi alle decorazioni dell’abete servendosi anche dell’esile aiuto di un altro pelosetto con cui ama condividere la sua quotidianità. I due cagnolini, sommersi da luminarie di vari colori e molteplici palline luminescenti, si dilettano in un divertente gioco di squadra intrattenendo magistralmente il loro pubblico.

Il simpatico aneddoto – che vede Maymo e i suoi amici a quattro zampe indossare cappellini natalizi e dimostrarsi gioiosi dopo aver raggiunto il loro obiettivo – è stato pubblicato sul celebre account di YouTube che porta da anni il nome del pelosetto e che propone agli utenti iscritti – circa 11,4 milioni – quelle che sono delle inattese ed esilaranti avventure.

La parte più divertente della clip è quella in cui Maymo sceglie di aggiungere alle più tradizionali decorazioni dell’albero anche le sue prelibatezze preferite. Tra fittizi pezzi di pancetta, ricoperti di brillantini, e illusori tranci di pizza sembra sempre più difficile riuscire a scegliere a quali Maymo voglia dare l’assoluta proprietà. Ma, in ogni caso, il risultato del lavoro del Beagle si rivelerà sorprendente.

Tra le ghirlande apparirà anche un grande pesce, appeso dal Beagle sul lato destro dell’albero. E, nel frattempo, non poteva di certo mancare anche un pollo e una grande bistecca. Insomma questo Natale per Maymo sembra rivelarsi, già da adesso, uno dei migliori di sempre.