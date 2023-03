poi ci trova lui VIDEO

L’uomo si ferma per effettuare una breve sosta ma dimentica di chiudere l’auto: al suo ritorno si trova a tu per tu con l’intruso.

Un uomo ha messo in pausa il suo viaggio in autostrada effettuando una breve sosta di alcuni minuti presso una stazione di servizio locale. Eppure al suo ritorno – inconsapevole, fino a quel momento, di aver lasciato la sua auto aperta – si è ritrovato a tu per tu con un simpatico intruso. Un dolcissimo pelosetto si era appena intrufolato nella sua vettura per chiedergli spassionatamente di adottarlo.

Si ferma per una sosta e dimentica di chiudere l’auto: al ritorno trova lui – VIDEO

Il cane in questione è River, ed è stato successivamente battezzato con questo nome dall’automobilista, trasformatosi nel suo papà umano. L’uomo, che vive attualmente nel Missouri, negli Stati Uniti, ha raccontato del suo primo incontro con River con commozione. Reputandosi fortunato nella sua precedente distrazione, l’uomo ha ammesso che se non avesse dimenticato di chiudere l’auto non avrebbe avuto la preziosa occasione di incontrare un’anima tanto speciale.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

Come dire? L’esatto opposto di chi, invece, non dimentica mai di chiudere la propria auto ma lasciando piuttosto, e volontariamente, al suo interno il proprio animale da compagnia. Un ultimo raccapricciante episodio di abbandono in auto di tal genere si è verificato sempre negli Stati Uniti, a Las Vegas, e abbiamo deciso di affrontarlo apprendendo – con sorpresa – un emozionante lieto fine per il povero fido vittima di abusi, molto simile a quello del dolce River.

Ritornato al momento esatto in cui l’uomo ha ritrovato il pelosetto nella sua auto, sdraiato sul sedile e accucciato su se stesso, avrebbe ricevuto l’esplicita chiesta di Ryder, ossia di esaudire finalmente il suo unico desiderio: quello di essere parte di una vera famiglia. Il suo futuro padroncino ha subito compreso la richiesta d’amore di River e, dopo alcune carezze, lo avrebbe accompagnato nella clinica veterinaria più vicina per verificare le sue condizioni di salute e se potesse davvero essere adottato.

Diversa, ancora, è invece la situazione per i pelosetti che scelgono di viaggiare in autobus da soli, un caso di animali più liberi è stato documentato – non senza un pizzico di ironia – dal controllore di un mezzo di trasporto pubblico: l’uomo avrebbe ritrovato a bordo un intruso durante la tratta, e anche stavolta randagio, ma senza un titolo di viaggio idoneo alla corsa.

Infine, nonostante River fosse in un evidente stato di problematico abbandono, ed abbia necessitato quindi di ricevere alcuni trattamenti specifici – fra cui quelli antipulci – la veterinaria lo ha reputato idoneo ad essere concesso in affidamento all’uomo che aveva deciso di prendersi cura di lui. Specialmente dal momento che River dimostrava di essere sprovvisto di microchip e di ulteriori informazioni che potessero ricondurlo a un suo ipotetico precedente proprietario.

La toccante storia di River è stata raccontata nella sua interezza su Youtube da “Zoo Land“. E negli ultimi due anni, dalla sua prima apparizione, ha ricevuto centinaia di migliaia di visualizzazioni.