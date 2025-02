Poi chiarisce il suo pensiero sui marchi

Bianca Balti è co-conduttrice della seconda serata di Sanremo 2025 e, durante la conferenza stampa, ha spiegato il significato della sua presenza sul palco. “Non vengo a fare la malata di cancro, sono una professionista”, ha affermato, sottolineando la sua volontà di non essere etichettata dalla malattia. Ha inoltre chiarito le sue parole riguardo ai brand che l’hanno esclusa dopo la diagnosi: “Non mi hanno contattato presumibilmente per non disturbarmi, non c’è alcun messaggio negativo”.

Poco prima di salire sul palco, Balti ha espresso la sua felicità nel partecipare, ringraziando Carlo Conti per averle dato l’opportunità di essere presente. Ha affermato che la sua partecipazione non era legata a una narrazione pietistica, ma piuttosto a una celebrazione della vita. “Quando ho deciso di partecipare al festival, ho chiarito che il mio obiettivo era rappresentare una top model e competere con Cristiano, non raccontare il dolore”, ha affermato, evidenziando il suo desiderio di vivere la serata in modo positivo.

Nei giorni precedenti, aveva raccontato di come il mondo della moda si fosse allontanato dopo la sua diagnosi di cancro alle ovaie, notando che i brand erano diventati restii a contattarla per lavoro. In conferenza stampa, ha voluto precisare che non intendeva accusarli, ma solo spiegare che probabilmente non l’avevano contattata per rispettare la sua condizione. “Sono ancora qua, non c’è nessun messaggio negativo”, ha concluso, riflettendo sul suo approccio alla vita e alla malattia.