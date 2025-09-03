Poggio San Marcello e il futuro dell’ambiente marchigiano

L’ambiente rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro territorio, capace di promuovere turismo, sviluppo imprenditoriale e cultura. In qualità di Consigliere provinciale e membro della III Commissione – Ambiente, ritengo che il progetto per la discarica di Poggio San Marcello debba essere abbandonato.

Attualmente il progetto presentato dalla società Nice s.r.l.s è in fase preliminare, ma già sono emersi gravi motivi ostativi. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha espresso un parere negativo vincolante, evidenziando che l’opera rischia di compromettere in modo irreversibile il valore paesaggistico dell’area. Inoltre, il progetto non è compatibile con il Piano Regolatore Generale, che tutela l’area come contesto agricolo e paesaggistico.

Dal punto di vista sanitario, è importante notare che nel 2016 l’Arpam e l’Asur hanno già messo in guardia sulla necessità di non incrementare le pressioni ambientali e sanitarie in una zona già gravata dalla discarica di Moie/Maiolati Spontini. Occorre garantire il diritto alla salute dei cittadini.

In base alla normativa vigente, se ci sono motivi contrari, l’Amministrazione è obbligata a emettere una conclusione negativa. Pertanto, mi rivolgo ai responsabili del procedimento affinché l’iter venga chiuso rapidamente.

Inoltre, chiederò al Consiglio provinciale e ai Sindaci di sostenere questa richiesta, rappresentativa delle comunità locali. La salvaguardia dell’habitat, della biodiversità e della salute della popolazione è fondamentale per un futuro che punti a un’agricoltura sostenibile e a uno sviluppo responsabile. Questo modello è quello su cui Forza Italia si impegna per la Provincia di Ancona. Un messaggio già portato all’attenzione del Ministro dell’Ambiente nel recente incontro ad Ancona.