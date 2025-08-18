Poggio Arena Live: Festa della Musica a Poggio Renatico

Poggio Arena Live torna con un programma ricco di eventi che promette di intrattenere tutte le generazioni. Si svolgerà presso la Snam Arena, situata nel parco del Ricordo di Poggio Renatico.
Il primo giorno, venerdì 12 settembre, a partire dalle 21.30, si esibiranno gli Eiffel 65, seguiti da Dj Cerla alle 23.30. Il giorno successivo, sabato 13 settembre, sempre dalle 21.30, avrà luogo l’evento “Voglio tornare negli anni 90”, con una festa dei colori chiamata “Holi” in programma alle 16. Questo evento celebrerà la musica e la cultura degli anni ’90.
La manifestazione si concluderà domenica 14 settembre, con un concerto di Riccardo Fogli previsto per le 21. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, ma è consigliato prenotare il posto per l’esibizione finale di Fogli sul portale Eventbrite.
🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.