Pogba torna in campo: nuova avventura al Monaco!

In un momento di grande attenzione per il calciomercato europeo, un’importante notizia riguarda il ritorno di un talentuoso centrocampista. Paul Pogba, ex stella della Juventus, ha preso una decisione che segnerà la sua carriera per le prossime stagioni.

Paul Pogba è pronto a tornare in campo, con conferme dalla Francia riguardo il suo trasferimento al Monaco. Il centrocampista francese, che ha avuto un’importante carriera con la Juventus, ha scelto di giocare di nuovo in patria, partecipando anche alla prossima Champions League. È previsto un contratto biennale per Pogba, con il quale farà il suo ritorno in Ligue 1. Attualmente, restano solo da firmare i documenti e attendere gli annunci ufficiali.

Fonte: www.juventusnews24.com