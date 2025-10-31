Pogba pronto per il ritorno in campo con il Monaco

L’ex calciatore della Juventus, Pogba, potrebbe tornare in campo con il Monaco. Dopo un lungo periodo di preparazione, il centrocampista potrebbe fare il suo esordio sabato nella partita di campionato contro il Paris Fc. Il tecnico monegasco, Pocognoli, ha confermato che non sarebbe sorprendente vederlo in campo, soprattutto dopo la vittoria convincente contro il Nantes.

Nel club, non è stata posta fretta sul rientro di Pogba, che era previsto a fine settembre ma ha subito un ritardo a causa di un infortunio. Il Monaco ha scelto di procedere con cautela, considerando che l’ultima partita di Pogba risale a oltre due anni fa, quando giocava ancora per la Juventus. A quel tempo, aveva affrontato numerose difficoltà, tra cui una squalifica per doping e un caso legale che ha coinvolto il suo fratello e amici.

Ora, Pogba si avvia verso un possibile debutto in Ligue 1, un campionato in cui non ha mai giocato a causa del suo trasferimento diretto in Premier League dal Le Havre quando era un giovane calciatore. L’allenatore ha dichiarato che se Pogba si sentirà bene dopo l’allenamento, potrebbe rientrare in squadra, in linea con il piano prestabilito. Questo rappresenterebbe un passo importante nella sua carriera, visto che aspira a rientrare nel giro della nazionale francese in vista di futuri eventi internazionali. L’attesa ora è intense, con il match in programma sabato alle 19, in casa contro il Paris Fc.