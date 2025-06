Pogba pronto a rinascere: accordo col Monaco!

Paul Pogba, il centrocampista francese, è pronto a tornare in campo dopo aver scontato la squalifica per doping inflitta ai tempi della Juventus. Secondo il quotidiano francese L’Equipe, ha già raggiunto un accordo con il Monaco, squadra che si è qualificata per la Champions League grazie al terzo posto in campionato. Poggia ripartirà dal Principato con un contratto biennale, preferendo la Ligue 1 a un’offerta più ricca proveniente dall’Al Ittihad, dove giocano i connazionali Benzema e Kantè.

Questo segna il suo esordio nel massimo campionato francese, avendo in precedenza giocato solo per Manchester United e Juventus. L’obiettivo di Pogba è recuperare un posto in nazionale in vista dei Mondiali del 2026.

Fonte: www.tuttosport.com