Pogba positivo a testosterone, controanalisi 20 settembre

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba ha chiesto le controanalisi che si svolgeranno il 20 settembre all’Acqua Acetosa, dopo il riscontro della positività al testosterone in un test anti doping. Lo apprende l’Adnkronos da ambienti calcistici.

Pogba è risultato positivo al controllo effettuato dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto: il centrocampista francese non è sceso in campo nel match. In totale, Pogba ha giocato poco più di 50′ nelle prime 3 giornate di campionato. Il francese avrebbe assunto il testosterone attraverso un integratore acquistato negli Stati Uniti. Il giocatore, sospeso dal Tribunale nazionale antidoping, rischia una squalifica fino a 4 anni.