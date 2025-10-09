18.1 C
Roma
giovedì – 9 Ottobre 2025
Sport

Pogba e il Monaco: ancora rinviato il ritorno in Ligue 1

Da StraNotizie
Pogba e il Monaco: ancora rinviato il ritorno in Ligue 1

Il ritorno in campo di Paul Pogba è ancora rinviato. Il centrocampista francese, ex Juventus, è fermo da oltre due anni a causa di infortuni e di una squalifica per doping. Era previsto il suo esordio con il Monaco il 18 ottobre contro l’Angers, ma un nuovo problema muscolare alla coscia destra ha bloccato la sua disponibilità per la ripresa della Ligue 1.

Secondo quanto riportato da Nice-Matin, Pogba non ha mai giocato in tre mesi dal suo arrivo nel Principato, e ora il suo rientro non ha ancora una data certa. Nonostante sia stato inserito nella lista della Champions League e l’allenatore Adi Hutter avesse mostrato ottimismo riguardo al suo recupero, la situazione attuale lascia i tifosi in attesa.

Articolo precedente
Giornata della Salute Mentale a Palermo: diritti e ascolto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.