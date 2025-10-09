Pogba e il Monaco: ancora rinviato il ritorno in Ligue 1

Il ritorno in campo di Paul Pogba è ancora rinviato. Il centrocampista francese, ex Juventus, è fermo da oltre due anni a causa di infortuni e di una squalifica per doping. Era previsto il suo esordio con il Monaco il 18 ottobre contro l’Angers, ma un nuovo problema muscolare alla coscia destra ha bloccato la sua disponibilità per la ripresa della Ligue 1.

Secondo quanto riportato da Nice-Matin, Pogba non ha mai giocato in tre mesi dal suo arrivo nel Principato, e ora il suo rientro non ha ancora una data certa. Nonostante sia stato inserito nella lista della Champions League e l’allenatore Adi Hutter avesse mostrato ottimismo riguardo al suo recupero, la situazione attuale lascia i tifosi in attesa.