Pogacar, spettacolo e trionfo nel Giro delle Fiandre: classifica e risultati italiani

Tadej Pogacar ha trionfato nel Giro delle Fiandre 2025, conquistando il secondo successo in questa classica, dopo quello del 2023. La vittoria è arrivata oggi, 6 aprile, quando lo sloveno ha staccato tutti sul famoso tratto dell’Oude Kwaremont, imponendosi in solitaria. Mads Pedersen ha concluso al secondo posto, riuscendo a superare in volata gli altri contendenti, tra cui Mathieu van der Poel, che si è dovuto accontentare del terzo posto. Per il campione olandese non è riuscita l’impresa di conquistare per la quarta volta la Ronde. Filippo Ganna ha chiuso in ottava posizione, vincendo la volata del gruppo, mentre un altro italiano, Davide Ballerini, ha fatto il suo ingresso nella top ten, giungendo decimo.