Pogacar sempre più nella storia, vince il Lombardia per 4 volte consecutive come Coppi

Tadej Pogacar continua a scrivere la storia del ciclismo, conquistando il suo quarto Lombardia consecutivo, la classica che segna la conclusione della stagione ciclistica di alto livello. Con questa vittoria, il giovane fenomeno sloveno eguaglia Fausto Coppi nel numero di successi in questa corsa. Ma ciò che rende Pogacar ancora più unico è il fatto che è l’unico ciclista ad aver vinto, nella stessa stagione, il Giro d’Italia, il Tour de France, i Campionati del Mondo e due classiche Monumento.

Durante la gara, Pogacar ha iniziato il suo attacco a -48 chilometri dal traguardo, lasciando Evenepoel a inseguirlo. Inizialmente, il divario tra i due era di oltre un minuto, ma nel corso della corsa si è ampliato fino a raggiungere quasi tre minuti e mezzo. A completare il podio, Giulio Ciccone ha tagliato il traguardo a quattro minuti e mezzo dal vincitore, confermando una prestazione eccellente nonostante la netta superiorità di Pogacar.

Alla fine della competizione, Pogacar ha commentato la sua impresa con una certa umiltà: “Nella storia io? Vedremo a che punto sarò dopo la fine della mia carriera”. Ha manifestato la sua gioia per la vittoria, sottolineando quanto fosse importante per lui e per il suo team. Infatti, il piano della squadra prevedeva un attacco preciso sulla Colma di Sormano, e Pogacar sapeva che un vantaggio in cima gli avrebbe permesso di gestire il resto della corsa. Negli ultimi dieci chilometri, si è goduto l’applauso del pubblico, pensando già alla conclusione di una stagione straordinaria.

Con un palmarès impressionante a soli 25 anni, Pogacar non solo segna un’epoca nel ciclismo, ma continua a ispirare e affascinare gli appassionati di questo sport. La sua determinazione e il suo talento lo pongono tra i ciclisti più grandi della storia, creando aspettative su quello che potrà ancora realizzare nella sua carriera. La vittoria al Lombardia è quindi non solo un traguardo personale, ma anche un passo significativo nella sua crescente leggenda nel mondo del ciclismo.