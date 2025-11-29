8 C
Pogacar propone scambio date Giro e Vuelta

Pogacar propone scambio date Giro e Vuelta

Tadej Pogacar, il campione iridato ed europeo, ha espresso la sua opinione sul calendario dei Grandi Giri del ciclismo. Pogacar ritiene che spostare la Vuelta a maggio e posticipare il Giro d’Italia a fine agosto potrebbe essere una soluzione che andrebbe incontro alle esigenze di tutti. Questa proposta trova l’appoggio di Adam Hansen, presidente del CPA.

Pogacar ha motivato la sua teoria spiegando che a maggio in Italia non sempre il tempo è favorevole e che le tappe di montagna possono essere cancellate a causa del maltempo. Inoltre, a fine agosto in Spagna le temperature sono molto elevate e chiedere a un corridore di gareggiare dopo il Tour de France non è semplice. Pogacar conclude che un’accoppiata Tour de France-Vuelta risulta più complicata di una tra Giro d’Italia e Tour de France, e il clima contribuisce a tutto questo.

Mathieu Van Der Poel, invece, ha avuto un difficile post-Tour de France a causa dei postumi di una polmonite. Suo padre, Adrie, ha rivelato che Van Der Poel ha sofferto ancora a lungo dopo il ritiro dal Tour de France e che non si è ancora completamente ripreso. Dopo una pausa, Van Der Poel ha ricominciato lentamente a rimettersi in forma e è prossimo al debutto stagionale nel ciclocross.

