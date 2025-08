Pogacar e il suo ritiro che preoccupa i tifosi del ciclismo

Tadej Pogacar, il prodigioso ciclista sloveno, ha recentemente conquistato il suo quarto Tour de France, segnando un traguardo significativo nella sua già luminosa carriera. A soli 26 anni, Pogacar si sta avvicinando al record di cinque vittorie, posseduto da leggende come Merckx e Indurain.

Tuttavia, i fan e gli esperti del settore iniziano a notare un cambiamento nel campione. Dopo aver dimostrato una performance straordinaria, Pogacar ha svelato di sentirsi mentalmente scarico, inducendo preoccupazioni tra i sostenitori. La sua decisione di non partecipare alla prossima Vuelta di Spagna ha suscitato interrogativi sulla sua condizione. Questo passo indietro, inaspettato e in contrasto con il suo successo, sta facendo riflettere sul peso delle aspettative che gravano su di lui.

Recentemente, la madre di Pogacar ha rivelato un retroscena inquietante: da ragazzo, il giovane ciclista aveva espresso il desiderio di abbandonare il ciclismo a causa delle preoccupazioni legate al doping. Questa testimonianza getta nuova luce sul suo stato d’animo attuale, suggerendo che il tormento interiore che lo accompagna non è una novità.

Le sue fragili dichiarazioni sulla possibilità di ritirarsi, assieme alla scelta di saltare competizioni importanti, hanno instillato ansia tra i tifosi. Pur essendo una stella emergente con un futuro promettente, Pogacar sembra affrontare un momento di crisi personale. I fan osservano con apprensione se una carriera così brillante possa subire una battuta d’arresto, non per la mancanza di talento, ma per una delicata questione di integrità e salute mentale.