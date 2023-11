podofo Telecamera Wi-Fi Interno Senza, 720P Telecamere Videosorveglianza Visione Notturna, Rilevamento del Movimento, Audio Bidirezionale Rotazione ad Monitoraggio Remoto per Cat/Cane/Tata

Descrizione prodotto

podofo telecamera di sicurezza domestica, monitoraggio della sicurezza domestica in tempo reale e diventa il guardiano dietro di te.

Caratteristiche

Controllo della rotazione senza alcuna area cieca: rotazione orizzontale 355, verticale 90, supporto controllo remoto su/giù/sinistra/destra. Audio bidirezionale: interfono in tempo reale, microfono e altoparlante integrati, realizza interfono bidirezionale e parla. Allarme rilevamento movimento: registra e invia il messaggio di allarme al telefono. Condividi dispositivo: supporta fino a 5 account per condividere le informazioni sul dispositivo. Visione notturna IR: 6 lampade a infrarossi per illuminazione notturna, visione notturna 10 metri (commutazione automatica IR-CUT). Crittografia multipla: crittografia video e crittografia account per proteggere la tua privacy. Monitora la riproduzione video: supporta la riproduzione video del client mobile, visualizza le informazioni che desideri in qualsiasi momento. Visualizzazione multipiattaforma: supporta la visualizzazione live di telefono e PC. Supporta MAX 128GB TF Card e Cloud Storage.Passi per l’uso:

È necessario scaricare il software del “YI lot”.Inserisci YI lot per accedere per registrare un account.Seguire le istruzioni per aggiungere la fotocamera.

Il pacchetto include

1 x telecamera IP 1 x scatola dei colori 1 x pacchetto di viti 1 x alimentatore 1 x fibbia di base 1 x manuale di istruzioni

telecamera di sicurezza domestica podofo

Funziona con podofo, goditi la tranquillità.

✔ Compatibile con Alexa, ricorda gentilmente: Micro SD NON inclusa. ✔ Fornisci 90 giorni di prova dell’archiviazione cloud con 14 giorni in bicicletta per la registrazione degli eventi. ✔ Se si tratta di un router combinato 5g e 2.4g, disabilitare prima 5g di Wi-Fi e aprire 5g dopo che la connessione è stata stabilita con successo. ✔ Se la connessione non riesce, ripristinare la fotocamera prima di riprovare. ✔ Proteggi la privacy degli utenti da perdite.

Telecamera domestica wireless intelligente Audio bidirezionale e visione notturna a infrarossi Rilevamento del movimento e protezione della privacy Facile da installare e utilizzare Ampia applicazione

Facile da Usare

Lista di Imballaggio Mancante

Nota: se nella confezione mancano accessori per il prodotto o non hai ricevuto il pacco, ti preghiamo di contattarci e ci occuperemo attivamente entro 24 ore.Nota: la fotocamera non supporta il collegamento WIFI 5G, supporta solo 2.4G e Wi-Fi.

Specifiche

Dimensione 10.2×6.9×6.9cm Obiettivo integrato 3.6MM Temperatura di lavoro 0℃ ~ +60℃ Wi-Fi Supporta IEEE 802.11b/g/n Processore T21L+SP140A Applicazione YI lot Metodo di messa a fuoco Manuale Sensore d’immagine Sensore CMOS 1/4 HD CMOS da 1 megapixel Formato video manuale MP4 (1280*720P, archiviazione su cellulare) Standard di compressione video H.264 (Memoria nella scheda TF) Modalità di riproduzione video Cliente mobile Supporto multiplo protocols:TCP/UDP,IP,SMTP,DHCP,DDNS,UPNP,NTP Tensione di alimentazione CC 5V/1.6A

🌈【Audio Bidirezionale e Visione Notturna a Infrarossi】: Microfono e altoparlante integrati, puoi comunicare con i tuoi cari attraverso il monitor in qualsiasi momento tramite lo smartphone e persino inviare comandi ai tuoi animali domestici per allontanare gli ospiti indesiderati. modalità notturna di conversione, illuminazione notturna a 6 luci a infrarossi, campo visivo massimo per visione notturna fino a 10 metri.

🌈【Rilevamento del Movimento e Protezione Della Privacy】: Se la videocamera per bambini rileva un movimento, invierà una notifica di allarme in tempo sull’APP e scatterà immediatamente una foto o un video di allarme e lo memorizzerà nello spazio cloud o nella scheda SD. e l’account hanno una funzione di crittografia e i dati sono accessibili solo da te nel tuo account, che protegge completamente la tua privacy.

🌈【Facile da Installare e Utilizzare】: Supporta tre metodi di installazione: soffitto, piano e parete e viene fornito con un pacchetto di viti e una base per l’installazione rapida. La telecamera IP è dotata di configurazione Wi-Fi con un solo pulsante, App Store o applicazione di download di Google Play per la connessione, supporta il monitoraggio simultaneo di telefoni cellulari e PC, funzionamento semplice, configurazione e manutenzione semplici.

🌈【Ampia Applicazione】: La telecamera di sicurezza per interni è una guardia di sicurezza affidabile.Può essere utilizzata per monitorare i tuoi bambini, anziani, tata, animali domestici, gatti e cani per proteggere la tua famiglia e la tua proprietà.Da quel momento in poi, puoi uscire e lavorare con tranquillità turismo.Inoltre, è anche adatto come un buon regalo per i tuoi parenti e amici.

24,00 €