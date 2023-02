Podio Sanremo 2023: per gli scommettitori sono 5 uomini i papabili vincitori

Chi vincerà la 73esima edizione del Festival di Sanremo? Per gli scommettitori di Sisal sono cinque gli uomini in pole position per portarsi a casa il leone d’oro.

In prima posizione svetta su tutti Marco Mengoni (che ha messo d’accordo sia la sala stampa che la giuria demoscopica), inseguito da Ultimo (il favorito del televoto). Terzo posto per Mr. Rain, mentre fuori dal podio – ma pur sempre nella top5 – anche Lazza e poi Tananai.

Nessuna donna, quindi, secondo gli scommettitori è candidata alla vittoria. Anche la classifica generale del Festival di Sanremo parla chiaro: in top5 ci sono solo uomini e l’unica donna che potrebbe entrarci a sorpresa potrebbe essere Giorgia.

Podio Sanremo, tutti quelli di Amadeus

In realtà tutti i podio dei Festival di Amadeus sono stati ad appannaggio degli uomini. L’anno scorso c’erano Mahmood e Blanco, Gianni Morandi con Elisa; nel 2021 i Maneskin con Fedez insieme alla Michielin ed Ermal Meta; mentre nel 2020 è stata tutta azzurra: Diodato, Gabbani e Pinguiti Tattici Nucleari.