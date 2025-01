Poco C75: Smartphone Android 8GB+256GB con Display 6.88″, Doppia Fotocamera AI da 50MP e Batteria da 5.160mAH – Oro

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Entry-level entertainer

Doppia camera AI con fotocamera principale da 50MP

Fotocamera selfie da 13MP

50MP e immagini chiare Comparto fotografico potenziato con AI

Cattura ogni dettaglio grazie all’alta risoluzione della fotocamera principale.

Il software ottimizzerà la qualità della foto per rendere ancora più vivido ogni tuo ricordo.

Film Camera Foto e video con stile

I filtri film non sono soltanto per le tue foto ma anche per la modalità video, offrendoti un nuovo livello per le tue riprese amatoriali.

Nuova fotocamera selfie da 13MP Sentiti cool da ogni prospettiva

La camera frontale da 13MP di POCO C75 offre la modalità notte e assicura selfie chiari e pieni di dettagli.

Il light ring inoltre permette di aumentare la qualità anche con bassa luminosità.

Display da 6.88” Schermo immersivo ancora più ampio

Il display ampio da 6.88” permette una visione cinematografica per guardare i tuoi contenuti preferiti.

120Hz di refresh rate, POCO C75 porta la tua esperienza a un nuovo livello.

Più smart più efficiente

POCO C75 si adatta automaticamente ai tuoi contenuti, permettendoti di risparmiare energia e aumentare la tua autonomia.

Design eccezionale Personalità unica

Un oblò per il comparto fotografico per un design davvero unico e con personalità.

Processore octa-core Performance fluide e ultra efficienti

Il nuovo Helio G81-Ultra offre prestazioni stabili, ridotto consumo energetico e un’esperienza complessiva completamente rinnovata.

Batteria da 5.160mAh(typ) con ricarica veloce a 18W*

Combinazione tra ampia capacità, lunga autonomia e ricarica a 18W.

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Tedesco

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,5 x 9,2 x 3,7 cm; 370 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 novembre 2024

Produttore ‏ : ‎ Xiaomi

ASIN ‏ : ‎ B0DG64KMM6

Numero modello articolo ‏ : ‎ MZB0J63EU

